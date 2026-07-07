Carnevali ha dichiarato che ci sono distanze tra il club e il PSG per l'acquisto di un attaccante, mentre le trattative per Sorloth sono aperte. Per quanto riguarda Martínez, si aspetta ancora una decisione. Ha anche parlato di Vlahovic e Bruno Fernandes, ma senza fornire dettagli specifici.

di Francesco Spagnolo Carnevali ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato della Juventus affrontando soprattutto i temi in entrata. Le sue parole. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione dei palinsesti, Giovanni Carnevali ha fatto il punto sul mercato della Juventus. MASSARA – « Sì diciamo che innanzitutto sono molto felice del suo arrivo perché è una delle prime cose che dobbiamo cercare di fare, è mettere insieme quella che può essere la formazione che non è in campo, ma che sta dietro e che deve essere una formazione vincente. Con Ricky Massara, che sarà un po’ a capo di tutta l’area della struttura calcio, continuerà con noi anche Marco Ottolini per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo e così via. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Carnevali a 360° sul mercato: «Kolo Muani? Ci sono distanze con il PSG. Porte aperte a Sorloth. Per Martinez dobbiamo aspettare. Su Vlahovic e Bruno Fernandes dico questo»

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Mercato Juve Kolo Muani Forza la Cessione! La Juve Stringe per Muharemovic

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Carnevali a Sky: «Portiere e attaccante due pedine fondamentali. Stiamo ricucendo i rapporti col PSG per Kolo Muani. Dibu? Non c’è solo lui. Su Miretti, Lucumì, Ekhator e Vlahovic dico questo»L’amministratore delegato della Juventus ha dichiarato che il portiere e l’attaccante sono due pedine fondamentali per la squadra.

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