Carnevali a 360° sul mercato | Kolo Muani? Ci sono distanze con il PSG Porte aperte a Sorloth Per Martinez dobbiamo aspettare Su Vlahovic e Bruno Fernandes dico questo

Da juventusnews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carnevali ha dichiarato che ci sono distanze tra il club e il PSG per l'acquisto di un attaccante, mentre le trattative per Sorloth sono aperte. Per quanto riguarda Martínez, si aspetta ancora una decisione. Ha anche parlato di Vlahovic e Bruno Fernandes, ma senza fornire dettagli specifici.

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di Francesco Spagnolo Carnevali ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato della Juventus affrontando soprattutto i temi in entrata. Le sue parole. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione dei palinsesti, Giovanni Carnevali ha fatto il punto sul mercato della Juventus. MASSARA – « Sì diciamo che innanzitutto sono molto felice del suo arrivo perché è una delle prime cose che dobbiamo cercare di fare, è mettere insieme quella che può essere la formazione che non è in campo, ma che sta dietro e che deve essere una formazione vincente. Con Ricky Massara, che sarà un po’ a capo di tutta l’area della struttura calcio, continuerà con noi anche Marco Ottolini per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo e così via. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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