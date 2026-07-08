Juve aumentano le pretendenti per Adzic | la situazione

Il centrocampista della nazionale montenegrina potrebbe essere ceduto in prestito, poiché cerca più spazio in campo. La sua stagione era iniziata, ma ora ci sono più squadre interessate a portarlo via. La società sta valutando le offerte, mentre il giocatore aspetta una decisione. La trattativa riguarda un trasferimento temporaneo, senza conferme ufficiali al momento.

Il centrocampista della nazionale montenegrina potrebbe andare via in prestito per giocare con maggiore continuità. La sua stagione era cominciata benissimo con la splendida rete del definitivo 4-3 contro l’Inter, ma poi Vasilije Adzic ha perso diverse posizioni nelle gerarchie della Juventus e con l’arrivo di Luciano Spalletti non ha quasi mai giocato. Adesso il centrocampista montenegrino classe 2006 potrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità e acquisire ulteriore esperienza in un campionato come quello di Serie A. Vasilie Adzic in azione (Ansa) – Calciomercato.it Al momento, ci sono almeno 6 squadre sulle tracce di Adzic: lo riferisce in queste ore “Cagliarinews24. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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JUVENTUS TAK MAU ULANGI KESALAHAN! Adzic Dipinjamkan, Bukan Dijual Permanen!

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