Jordan Henderson fornisce aggiornamenti dal letto d’ospedale dopo l’intervento chirurgico al suo avambraccio fracassato dopo una caduta anomala

Da justcalcio.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jordan Henderson è in ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico all’avambraccio rotto in seguito a una caduta. Il calciatore ha fornito aggiornamenti dal letto d’ospedale, confermando l’intervento. Nessuna altra informazione è stata comunicata sulla durata del recupero o sulle condizioni generali. L’incidente si è verificato durante un allenamento.

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Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il centrocampista inglese Jordan Henderson ha fornito un aggiornamento dal suo letto d’ospedale dopo aver riportato uno strano infortunio dopo lo scontro degli ottavi di finale contro il Messico. Nonostante non abbia giocato la partita, Henderson si è rotto il braccio sinistro in campo dopo essere scivolato ed essere caduto goffamente mentre saltava su un cartellone pubblicitario. Mentre il resto dei suoi compagni di squadra volavano a Miami di buon umore dopo la combattuta vittoria sul Messico, Henderson rimase in ospedale a Città del Messico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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