Jordan Henderson fornisce aggiornamenti dal letto d’ospedale dopo l’intervento chirurgico al suo avambraccio fracassato dopo una caduta anomala

Notizia in breve

Jordan Henderson è in ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico all’avambraccio rotto in seguito a una caduta. Il calciatore ha fornito aggiornamenti dal letto d’ospedale, confermando l’intervento. Nessuna altra informazione è stata comunicata sulla durata del recupero o sulle condizioni generali. L’incidente si è verificato durante un allenamento.