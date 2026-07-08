Jonathan Coachman ha commentato che la WWE sta sprecando il talento di Bron Breakker. Breakker ha lasciato RAW con i titoli di coppia, ma secondo Coachman questo risultato non indica necessariamente un progresso nella carriera del wrestler. La sua opinione si basa sul fatto che, pur avendo ottenuto dei titoli, la sua crescita potrebbe essere limitata. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani futuri o altre considerazioni relative alla situazione.

Bron Breakker ha lasciato RAW con i titoli di coppia di coppia della WWE, ma secondo Jonathan Coachman questo risultato non rappresenta necessariamente un passo avanti per lui. Durante Two Count Tuesday, JD ha spiegato che la vittoria dei The Vision aveva senso all’interno della storyline che coinvolge Maxxine Dupri e Austin Theory, ma allo stesso tempo ha sottolineato come, a suo avviso, sia proprio Breakker il membro del gruppo che ne è uscito più penalizzato. Secondo lui, Bron dovrebbe essere il fulcro della stable, non un semplice elemento di contorno in una storia dedicata ai titoli di coppia: “Sono deluso, perché dovrebbe essere tutto incentrato su Bron Breakker. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jonathan Coachman critica la WWE: “Stanno sprecando il talento di Bron Breakker”

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