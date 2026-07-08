Ischia Global | il festival celebra il mito di Vittorio De Sica e i nuovi registi

Ischia Global: il festival celebra Vittorio De Sica con la proiezione dell’Oscar Il giardino dei Finzi Contini e il documentario presentato a Cannes. Un legame indissolubile tra il passato glorioso del cinema italiano e il futuro della settima arte. La nuova edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival si prepara a vivere un momento di grandissima intensità emotiva omaggiando Vittorio De Sica, un maestro assoluto che considerò l’isola campana un punto di riferimento ideale negli anni d’oro in cui il territorio era crocevia internazionale per interpreti e produzioni globali. L’evento dedicherà al regista un duplice appuntamento volto a coinvolgere la cittadinanza e i numerosi ospiti attraverso la riscoperta della sua eredità culturale. 🔗 Leggi su 2anews.it

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'Clive Davis Memorial' a Ischia Global. 18 luglio il Film Music Festival omaggia la leggenda dell'industria musicale mondiale #ANSA x.com

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