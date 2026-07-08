La premier italiana ha espresso preoccupazione per la situazione in Iran, sottolineando che non perde speranza nei negoziati. La sua dichiarazione arriva dopo recenti sviluppi nel paese, senza specificare ulteriori dettagli. La politica italiana teme che la crisi possa estendersi ad altre aree della regione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali azioni concrete o negoziati in corso.

“Sono ovviamente molto preoccupata da quello che sta accadendo in Iran, non possiamo escludere che questo possa contagiare anche gli altri quadranti di questa delicata regione. Dopodiché noi cerchiamo di lavorare per la spinta diametralmente opposta, cioè non perdo la speranza sulla possibilità di un negoziato in Iran”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del vertice Nato di Ankara. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Meloni: "Molto preoccupata, non perdo speranza su negoziato"

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