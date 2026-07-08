Intervista a Giuliana Salvi

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’intervista descrive i ricordi come ombre che, nel silenzio familiare, nascondono segreti e parole non dette, capaci di influenzare profondamente chi rimane. La riflessione sottolinea come i ricordi possano essere fonte di paura, simili al buio, e di sofferenza, attraversando i momenti di silenzio e segretezza che si instaurano nelle famiglie. Non vengono forniti dettagli specifici sugli eventi o sui soggetti coinvolti.

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I ricordi, come il buio, a volte fanno paura. Serpeggiano nel silenzio delle famiglie, custodiscono segreti, scavano dentro le parole mai pronunciate per corrodere l’animo di chi resta. Un’inquietudine atavica che si tramanda e si aggrappa con artigli. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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