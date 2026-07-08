intervista a giuliana salvi

Notizia in breve

Un’intervista descrive i ricordi come ombre che, nel silenzio familiare, nascondono segreti e parole non dette, capaci di influenzare profondamente chi rimane. La riflessione sottolinea come i ricordi possano essere fonte di paura, simili al buio, e di sofferenza, attraversando i momenti di silenzio e segretezza che si instaurano nelle famiglie. Non vengono forniti dettagli specifici sugli eventi o sui soggetti coinvolti.