L'Inter ha offerto 20 milioni di euro per l'acquisto dell’esterno israeliano, ma l’Union Saint-Gilloise ha rifiutato, chiedendo 30 milioni. La trattativa riguarda Khalaili, e il club belga ha fatto sapere di non accettare l’offerta iniziale. Il Napoli, che aveva un accordo con il giocatore, non ha ancora fatto offerte ufficiali e resta in attesa di sviluppi.

La corsa a Khalaili entra nel vivo, e l’ Inter ha messo le cose in chiaro col primo affondo ufficiale. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio (Sky), i nerazzurri hanno offerto 20 milioni all’Union Saint-Gilloise per l’esterno israeliano, ma il club belga ha detto no: la richiesta è di 30 milioni. Il giocatore, dal canto suo, ha già comunicato all’USG di volersi trasferire all’Inter. Khalaili-Inter: l’offerta rifiutata e la richiesta dell’Union. La trattativa, dunque, non è chiusa: l’Inter è in vantaggio ma non ha ancora l’accordo con l’Union Saint-Gilloise, che ha fissato il prezzo a quota 30 milioni. Un braccio di ferro sulla valutazione, con i nerazzurri che puntano a limare la distanza e chiudere al più presto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Khalaili-Inter, l’Union Saint-Gilloise rifiuta 20 milioni: ne chiede 30. E il Napoli, che aveva l’accordo col giocatore, resta a guardare

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TRANSFER RUMOUR: Khalaili — Union Saint-Gilloise to Inter Milan

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