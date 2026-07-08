Intelligenza artificiale e dipendenza dai chatbot | tecnologia sì per vivere meglio utilizzala con buon senso

Un crescente numero di persone utilizza chatbot e assistenti virtuali ogni giorno per ricevere informazioni, compagnia e supporto emotivo. L’intelligenza artificiale si è inserita nella vita di tutti i giorni, rendendo più facile accedere a servizi e risposte rapide. Questi strumenti sono ormai parte integrante di molte routine, portando a un uso sempre più diffuso di questa tecnologia.

L’intelligenza artificiale (IA) è diventata uno strumento sempre più presente nella quotidianità di milioni di persone. Chatbot, assistenti virtuali e sistemi generativi sono sempre più utilizzati per ottenere informazioni, compagnia e supporto emotivo. La dott.ssa Valeria Tessa, psicologa clinica e psicoterapeuta di MindFit Clinic Bergamo, sostiene che ogni forma di tecnologia richieda un utilizzo sano e consapevole: psicologi, psichiatri e ricercatori hanno così iniziato a interrogarsi sui possibili effetti negativi che queste tecnologie potrebbero avere sulla salute mentale. Importante è non sostituirla alla vita, bensì farne un’alleata.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Intelligenza Artificiale ed Istruzione

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