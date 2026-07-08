Insigne va alla Samp e vuole subito chiarirsi con i tifosi | Quel gesto non era mancanza di rispetto

Lorenzo Insigne si è presentato alla Sampdoria e ha voluto chiarire un gesto rivolto ai tifosi durante il suo passato al Napoli, dichiarando che non era inteso come mancanza di rispetto. L’attaccante ha specificato di aver agito senza intenzioni offensive nei confronti della curva. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sul gesto o sulle sue motivazioni.

Lorenzo Insigne si presenta alla Sampdoria ma vuole subito chiarire con i tifosi un suo gesto verso la curva quando indossava la maglia del Napoli: "Non volevo mancare di rispetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sampdoria to sign Lorenzo Insigne reddit