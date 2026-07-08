Tre uomini sono stati arrestati a Novara dopo un inseguimento iniziato a Ferrara. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati circa cinque chili di cocaina. Gli agenti della polizia hanno sequestrato la sostanza e fermato gli stranieri, ritenuti coinvolti nello spaccio. L'indagine ha portato all'arresto e al sequestro di droga di rilevante quantità.

Da Ferrara fino a Novara, gli agenti della mobile hanno seguito tre stranieri per sequestrare quasi cinque chili di cocaina e arrestare gli spacciatori. Un’operazione portate a termine dalla polizia che è partita da Ferrara e si conclusa a Novara. I tre sono finiti in manette il primo luglio scorso, grazie all’indagine del la squadra mobile della questura di Ferrara, con il supporto dei colleghi di Novara. Ma ecco i fatti. L’attività investigativa e di monitoraggio è partita da Ferrara, dopo che l’auto sulla quale viaggiavano i tre soggetti era stata fermata per un controllo nell’ambito dei costanti servizi ad ampio raggio su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inseguiti fino a Novara tre pusher. In casa avevano 5 chili di cocaina

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