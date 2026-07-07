Almeno 15 persone sono morte e 48.000 sono state evacuate a causa di forti piogge e inondazioni in diverse zone della Cina. Centinaia di persone sono rimaste ferite. Le autorità hanno disposto lo sfollamento di oltre 50.000 residenti. Le condizioni meteorologiche continuano a peggiorare, con allerta rossa in varie regioni. Le operazioni di soccorso sono in corso per assistere chi è rimasto intrappolato o senza casa.

Almeno 15 persone sono morte, centinaia sono rimaste ferite e oltre 50.000 sfollate a causa delle violente tempeste e delle piogge torrenziali che hanno colpito diverse aree della Cina. Tra Hubei e Guangxi Photo Embed: I fenomeni estremi a Ezhou, nella provincia di Hubei In particolare, nella provincia centrale dello Hubei, un intenso fenomeno di convezione atmosferica ha provocato 11 vittime, 331 feriti e danni a migliaia di abitazioni. Nel Guangxi, nel sud del Paese, le inondazioni provocate dal tifone Maysak hanno causato almeno quattro morti e costretto oltre 50.000 persone a evacuare le proprie case. Otto persone risultano disperse. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Cina, almeno 15 morti e 48 mila evacuati per piogge e inondazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

On Our Engagement Day, She Flirted With Her Lover Before Me. Now I'm A Billionaire; She Regrets It

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cina, almeno 15 morti e 48.000 evacuati per piogge e inondazioni

Cina, forti piogge nel sud-ovest: almeno 3 vittime, ci sono 17 dispersiTre persone sono morte e 17 risultano disperse a causa di forti piogge nel distretto di Yongchuan, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, a partire...

Temi più discussi: Il maltempo flagella la Cina, almeno 15 morti per le inondazioni; ASIA TODAY Massiccio attacco russo su Kiev: almeno 13 morti e oltre 80 feriti; Cinque morti nell’incendio in un condominio ad Anversa provocato da un guasto tecnico; Cina: devastanti tornado colpiscono le città di Huangshi, Huanggang, Ezhou e Xianning - VIDEO.

Violente tempeste in Cina: diversi morti e un disperso, maxi operazione di soccorso (VIDEO)È di almeno otto morti il bilancio delle violente tempeste che hanno colpito la Cina centrale nelle ultime ore. Lo riferiscono i media statali, mentre proseguono le operazioni di soccorso nelle aree m ... tg.la7.it

Almeno 15 morti per tempeste e inondazioni in CinaAGI - È salito ad almeno 15 morti il bilancio delle violente tempeste che hanno colpito diverse aree della Cina, mentre centinaia di persone sono rimaste ferite e decine di migliaia sono state evacuat ... msn.com