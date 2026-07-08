Innovazione e sostenibilità non sono alternative Ecco perché secondo Girelli

Da formiche.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante un evento dedicato alle scienze della vita, si è discusso del ruolo strategico di questo settore nel nuovo scenario globale. L'incontro, promosso da Healthcare Policy e Formiche, ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, industria, mondo clinico e accademico. Al centro del dibattito ci sono stati i cambiamenti nel contesto geopolitico del settore farmaceutico e il rapporto tra innovazione e sostenibilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione dell’incontro “Il sistema delle life science nel nuovo scenario globale”, promosso da Healthcare Policy e Formiche, il confronto tra istituzioni, industria, mondo clinico e accademico ha messo al centro il ruolo strategico delle scienze della vita per il Paese di fronte al mutato contesto geopolitico del farmaco. Tra i temi emersi, la necessità di superare una lettura puramente contabile della sanità e di costruire una governance capace di tenere insieme accesso alle cure, sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e competitività industriale. Su questi nodi si concentra la riflessione di Gian Antonio Girelli, deputato, componente commissione Affari sociali, che contribuisce al dibattito con un’intervista a margine dell’incontro. 🔗 Leggi su Formiche.net

innovazione e sostenibilit224 non sono alternative ecco perch233 secondo girelli
© Formiche.net - Innovazione e sostenibilità non sono alternative. Ecco perché secondo Girelli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Futuro e sostenibilità, focus sulle sfide della transizione energetica

Video Futuro e sostenibilità, focus sulle sfide della transizione energetica

Notizie e thread social correlati

Creme solari, l’allarme: i filtri chimici penetrano nel sangue. Ecco quali sono i rischi (e alternative sono allo studio)Le creme solari contengono filtri chimici che, secondo recenti studi, possono penetrare nel sangue.

Omicidio Pierina Paganelli, quali sono le 5 piste alternative dopo l'assoluzione di Dassilva secondo BruzzoneDopo l’assoluzione di Dassilva, la criminologa Bruzzone ha indicato cinque piste alternative per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Temi più discussi: Moda sostenibile: quando innovazione e natura ridisegnano il futuro del settore; Flutter Sea presenta V edizione di Futures, come sostenibilità e innovazione ridisegnano l'impresa; Sostenibilità, innovazione e comunità: riparte la sfida del Cresco Award per le Città Sostenibili; Futures, 'come sostenibilità e innovazione ridisegnano l'impresa'.

innovazione e sostenibilità nonInnovazione e sostenibilità non sono alternative. Ecco perché secondo GirelliPer Gian Antonio Girelli la sanità va letta come infrastruttura strategica del Paese: innovazione, accesso alle cure e sviluppo industriale devono rafforzarsi insieme ... formiche.net

innovazione e sostenibilità nonNasi (Cirfood): Più innovazione e sostenibilitàIl nuovo piano strategico del gruppo punta a superare gli 810 milioni di fatturato entro il 2030 e a investire 160 milioni di euro ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web