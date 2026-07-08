Innovazione e sostenibilità non sono alternative Ecco perché secondo Girelli

Durante un evento dedicato alle scienze della vita, si è discusso del ruolo strategico di questo settore nel nuovo scenario globale. L'incontro, promosso da Healthcare Policy e Formiche, ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, industria, mondo clinico e accademico. Al centro del dibattito ci sono stati i cambiamenti nel contesto geopolitico del settore farmaceutico e il rapporto tra innovazione e sostenibilità.

In occasione dell’incontro “Il sistema delle life science nel nuovo scenario globale”, promosso da Healthcare Policy e Formiche, il confronto tra istituzioni, industria, mondo clinico e accademico ha messo al centro il ruolo strategico delle scienze della vita per il Paese di fronte al mutato contesto geopolitico del farmaco. Tra i temi emersi, la necessità di superare una lettura puramente contabile della sanità e di costruire una governance capace di tenere insieme accesso alle cure, sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e competitività industriale. Su questi nodi si concentra la riflessione di Gian Antonio Girelli, deputato, componente commissione Affari sociali, che contribuisce al dibattito con un’intervista a margine dell’incontro. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Futuro e sostenibilità, focus sulle sfide della transizione energetica

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