Infinity table di matrimonio cos’è e come allestirlo
Gli infinity tables sono tavoli di matrimonio caratterizzati da una disposizione continua di sedie e decorazioni che creano un percorso fluido e senza interruzioni. Questa configurazione consente agli ospiti di muoversi lungo il tavolo senza soluzioni di continuità, favorendo l’interazione tra i partecipanti. La disposizione si adatta a vari ambienti e può essere decorata con fiori, candele e elementi decorativi scelti in base al tema del matrimonio. La configurazione si differenzia dai tradizionali tavoli rettangolari o rotondi.
Tra le tendenze decorative nuziali più diffuse del 2026 ci sono senza dubbio gli infinity tables, detti anche tavoli a serpentina. A differenza delle classiche strutture rettangolari o tonde, questa disposizione si distingue per la presenza di tavoli curvi che vengono accostati tra loro per creare un effetto allungato e sinuoso, molto simile a una serie di forme a “S” ripetute. Sempre più sposi stanno scegliendo questo allestimento anche e soprattutto per la sua versatilità: i tavoli a serpentina possono snodarsi sotto gli alberi in un prato, ma non sfigurerebbero nemmeno nella sala dorata di un museo o di una galleria. Le decorazioni? Avrete l’imbarazzo della scelta. 🔗 Leggi su Dilei.it
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