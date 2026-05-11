Recentemente si è parlato di Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti a causa di un episodio che ha attirato l'attenzione sui social media. Si è diffusa la notizia di un presunto matrimonio tra i due, poi smentita come un'operazione legata a un progetto. In passato, entrambi avevano condiviso immagini e commenti che avevano alimentato l'ipotesi di una relazione sentimentale, ma ora si parla di una strategia comunicativa legata alla loro presenza online.

Dal finto matrimonio alla realtà del progetto: Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina e la strategia social. Una finta proposta di matrimonio tra i ballerini Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, protagonisti di Ballando con le Stelle, ha generato grande attenzione sui social, facendo credere a molti utenti a un reale legame sentimentale. In realtà, si trattava di una messa in scena pensata per lanciare un progetto professionale, capace di sfruttare la forza della narrazione per diventare virale. Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, volti noti di Ballando con le Stelle, sono stati protagonisti di un video costruito per sembrare una vera proposta di matrimonio, ma in realtà pensato come contenuto narrativo e promozionale.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Nessun matrimonio”, cos’è successo tra Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti?

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Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina si sposano: ecco la proposta di matrimonio (ma sarà vera?) – IL VIDEO“Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile.

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