Nella notte tra lunedì e martedì, un tentativo di furto è stato sventato in un supermercato della catena Md. I ladri miravano alla cassaforte, ma sono stati costretti alla fuga dall’intervento tempestivo di carabinieri e della guardia giurata. Nessuno è rimasto ferito e non sono stati riportati danni significativi all’attività commerciale. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

PALAZZO PIGNANO (Cremona) Furto sventato nella notte tra lunedì e ieri ai danni del supermercato Md, grazie all’arrivo veloce di carabinieri e guardia giurata della Civis. L’assalto dei ladri è andato in scena intorno alle 2.30. I malviventi hanno lasciato un mezzo all’esterno del recinto del supermercato, hanno dapprima sistemato i mezzi per la fuga in posizione non visibile agli eventuali passanti. Quindi hanno scavalcato un cancello e poi sono andati sul retro del supermercato. Lì hanno spaccato un pannello in plexiglass che si trova a una altezza di oltre due metri e da lì sono penetrati nel magazzino. Una volta dentro sono andati verso la centralina elettrica e qui hanno strappato i fili, quindi hanno forzato alcune serrature per arrivare fino alla stanza della cassaforte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incursione nel market. Ladri costretti alla fuga: puntavano alla cassaforte

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