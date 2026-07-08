Un motociclista di 65 anni è deceduto in ospedale a Pavia dopo un incidente avvenuto mercoledì mattina a Mede. L’uomo è stato investito da un’auto durante una svolta e, nonostante i tentativi di salvataggio, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La vittima è arrivata in pronto soccorso in condizioni critiche e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente.

È morto in pronto soccorso a Pavia il motociclista di 65 anni che, mercoledì mattina, è stato coinvolto in un incidente stradale a Mede. Gli sforzi dei medici sono stati inutili perché l’uomo aveva riportato lesioni troppo importanti per potersi salvare. Ferita per fortuna non gravemente anche una donna di 75 anni che era al volante dell’auto.Lo schianto è avvenuto mercoledì verso le 10.30 sulla circonvallazione esterna di Mede. Matteo Ravaioli era in sella ad una moto che, da una prima ricostruzione, arrivava dalla rotonda per Sartirana. Nella stessa direzione stava procedendo una Panda la cui conducente (sempre secondo i primi rilievi) potrebbe aver svoltato a sinistra per entrare nella strada provinciale che porta verso Semiana. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Incidente a Mede, muore motociclista di 65 anni. Matteo Ravaioli travolto da un'auto a una svolta

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Incidente mortale sulla Marecchiese. Motociclista deceduto, moto carbonizzata

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