Inchiesta arbitri spunta una quarta partita | il punto sull' indagine

Notizia in breve

Nell'ambito dell'inchiesta sulle interferenze nelle designazioni arbitrali, è stata individuata una quarta partita coinvolta nelle indagini. La Procura di Milano sta esaminando questa nuova componente, che si aggiunge alle tre già oggetto di approfondimento. L'indagine, coordinata dagli inquirenti, riguarda l'ex dirigente arbitrale e le sue presunte responsabilità nelle manipolazioni delle nomine. La procura prosegue con le verifiche sui vari episodi segnalati.