Inchiesta arbitri spunta una quarta partita | il punto sull' indagine
Nell'ambito dell'inchiesta sulle interferenze nelle designazioni arbitrali, è stata individuata una quarta partita coinvolta nelle indagini. La Procura di Milano sta esaminando questa nuova componente, che si aggiunge alle tre già oggetto di approfondimento. L'indagine, coordinata dagli inquirenti, riguarda l'ex dirigente arbitrale e le sue presunte responsabilità nelle manipolazioni delle nomine. La procura prosegue con le verifiche sui vari episodi segnalati.
Si arricchisce con un nuovo capitolo l'inchiesta coordinata dalla Procura di Milano sulle presunte interferenze nelle designazioni arbitrali che vede coinvolto l'ex dirigente arbitrale Gianluca Rocchi. Come anticipato dal Corriere della Sera, sotto la lente degli inquirenti sarebbe finita una quarta partita, che si aggiunge alle precedenti altre tre gare (Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e il derby di Coppa Italia tra Inter-Milan del 3 maggio 2025) già oggetto di approfondimenti investigativi. Si tratta del match disputato tra Torino e Inter il 26 aprile di quest'anno, terminata con un pareggio. Secondo... 🔗 Leggi su Iltempo.it
DRAMMA INTER SPUNTA FUORI IL NOME DI UN DIRIGENTE NELLE INTERCETTAZIONI DI ROCCHI
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