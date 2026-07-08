Incentivi al volontariato | contributo di 750 euro
Un contributo di 750 euro sarà assegnato ai giovani tra 14 e 19 anni che svolgeranno attività di volontariato nelle associazioni locali per sei mesi. La somma sarà erogata come incentivo per chi parteciperà a progetti di servizio volontario. La misura mira a promuovere l’impegno tra i giovani e sostenere le attività di volontariato nel territorio. La richiesta può essere presentata tramite apposite procedure previste dall’amministrazione competente.
Un contributo di 750 euro per i giovani tra 14 e 19 anni che svolgeranno attività di servizio in una delle associazioni di volontariato del territorio per 6 mesi. E’ quanto prevede il progetto " Giovani@Comunità ", al centro dell’avviso pubblico rivolto ai giovani residenti nel Comune di Cascina e lanciato dall’amministrazione comunale. L’impegno orario sarà concordato con l’associazione coinvolta, fino a un massimo di 2 ore al giorno o 10 ore settimanali. L’attività dovrà comunque rispettare i ritmi di studio dei ragazzi, privilegiando formule flessibili, soprattutto in orario pomeridiano o nel fine settimana. "Una borsa di studio di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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