Incentivi al volontariato | contributo di 750 euro

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un contributo di 750 euro sarà assegnato ai giovani tra 14 e 19 anni che svolgeranno attività di volontariato nelle associazioni locali per sei mesi. La somma sarà erogata come incentivo per chi parteciperà a progetti di servizio volontario. La misura mira a promuovere l’impegno tra i giovani e sostenere le attività di volontariato nel territorio. La richiesta può essere presentata tramite apposite procedure previste dall’amministrazione competente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un contributo di 750 euro per i giovani tra 14 e 19 anni che svolgeranno attività di servizio in una delle associazioni di volontariato del territorio per 6 mesi. E’ quanto prevede il progetto " Giovani@Comunità ", al centro dell’avviso pubblico rivolto ai giovani residenti nel Comune di Cascina e lanciato dall’amministrazione comunale. L’impegno orario sarà concordato con l’associazione coinvolta, fino a un massimo di 2 ore al giorno o 10 ore settimanali. L’attività dovrà comunque rispettare i ritmi di studio dei ragazzi, privilegiando formule flessibili, soprattutto in orario pomeridiano o nel fine settimana. "Una borsa di studio di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

incentivi al volontariato contributo di 750 euro
© Lanazione.it - Incentivi al volontariato: contributo di 750 euro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: «Un pensionato padovano su quattro vive con meno di 750 euro al mese»

Al via il Bonus nuovi nati: contributo di mille euroÈ stato annunciato il bonus nuovi nati, un contributo di mille euro erogato dall'INPS.

Si parla di: Contributi a Fondo Perduto 2026: Come Funzionano e Requisiti; Piano Welfare 2026-2027. Sesa stanzia 4,5 milioni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web