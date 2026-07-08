Incentivi al volontariato | contributo di 750 euro

Notizia in breve

Un contributo di 750 euro sarà assegnato ai giovani tra 14 e 19 anni che svolgeranno attività di volontariato nelle associazioni locali per sei mesi. La somma sarà erogata come incentivo per chi parteciperà a progetti di servizio volontario. La misura mira a promuovere l’impegno tra i giovani e sostenere le attività di volontariato nel territorio. La richiesta può essere presentata tramite apposite procedure previste dall’amministrazione competente.