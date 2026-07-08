incendio in un deposito bartolini di milano

Notizia in breve

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un deposito di logistica di BRT in via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e gestire l’emergenza. Non sono state ancora fornite informazioni sulle cause dell’incendio o sui danni subiti dal magazzino. La zona è stata evacuata temporaneamente durante le operazioni di spegnimento.