Incendio in un deposito Bartolini di Milano
Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un deposito di logistica di BRT in via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e gestire l’emergenza. Non sono state ancora fornite informazioni sulle cause dell’incendio o sui danni subiti dal magazzino. La zona è stata evacuata temporaneamente durante le operazioni di spegnimento.
Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un magazzino di logistica della BRT (Bartolini) di via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano. Una sopessa colonna di fumo grigio, molto denso, si nota da km di distanza. - in aggiornamento -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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