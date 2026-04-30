Incendi boschivi in Georgia l' intervento dei vigili del fuoco

Mercoledì, le autorità della Georgia meridionale hanno comunicato che due grandi incendi boschivi stanno interessando la regione. I vigili del fuoco sono al lavoro per contenerli e si prevede che l’intervento durerà diversi giorni. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni immediate, ma l’area rimane sotto sorveglianza a causa del rischio di ulteriori sviluppi. La situazione viene costantemente monitorata dalle forze di soccorso.

Mercoledì, le autorità impegnate nella lotta contro due grandi incendi boschivi nella Georgia meridionale hanno dichiarato che i vigili del fuoco si stanno preparando a una lunga battaglia per spegnere i roghi. Martedì il governatore della Georgia Brian Kemp ha visitato le zone colpite dagli incendi dopo che la pioggia di domenica ha dato alle squadre la possibilità di migliorare il contenimento delle fiamme nella contea rurale di Brantley. Le autorità hanno dichiarato che l’incendio ha distrutto più di 80 case. Il direttore della Commissione forestale della Georgia, Johnny Sabo, ha affermato che il secondo incendio nelle contee di Clinch ed Echols ha bruciato oltre 129 chilometri quadrati.🔗 Leggi su Lapresse.it

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