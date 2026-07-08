In Lombardia si va verso il divieto assoluto di accattonaggio con animali | sequestro e multe fino a 1800 euro

Notizia in breve

In Lombardia, la Commissione Sanità ha approvato un emendamento che vieta l’accattonaggio con animali. Chi viene sorpreso a chiedere l’elemosina con un animale al seguito rischia multe fino a 1800 euro e il sequestro dell’animale. La norma mira a contrastare questa pratica, considerata illegale. Non sono previsti dettagli sui tempi di applicazione o eventuali eccezioni. La misura è stata approvata senza commenti ufficiali.