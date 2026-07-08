Dopo la sconfitta dell'Egitto contro l'Argentina, alcuni ex campioni hanno accusato pubblicamente la FIFA, criticando la sua gestione del match. La vicenda si è trasformata in un dibattito pubblico che coinvolge anche il presidente della FIFA, con accuse rivolte al sistema di arbitraggi e alle decisioni prese durante la partita. La controversia ha ricevuto copertura da media internazionali, alimentando polemiche sulla trasparenza e le responsabilità nelle competizioni sportive.

Il caso Egitto -Argentina si è trasformato in un processo pubblico a Infantino. Dopo il 3-2 in rimonta subìto dall’Albiceleste, in Egitto si è scatenata una raffica di accuse alla FIFA da parte degli ex campioni, rilanciata da The National. Non è più solo la federazione a protestare per l’arbitraggio: è mezzo pantheon del calcio egiziano a puntare il dito. Aboutrika: “La FIFA ora è telephone play”. La bordata più dura è di Mohamed Aboutrika, leggenda dell’Al Ahly. Il riferimento è alla grazia concessa a Balogun dopo la telefonata di Trump: “La FIFA non è fair play, la FIFA ora è telephone play. ‘Ci serve un rosso cancellato? Certo, lo cancelliamo’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Egitto: “Se avessimo vinto noi, la Fifa avrebbe perso milioni di sponsor con Messi”

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