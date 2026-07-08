Il governo sudcoreano organizza incontri al buio con location romantiche e giochi per favorire i matrimoni, offrendo fino a 6.000 dollari a chi si sposa. La misura mira a contrastare il calo delle nascite nel paese. L'iniziativa prevede anche premi in denaro per chi decide di sposarsi dopo l'appuntamento. La strategia, simile a un reality, è stata adottata per incentivare le unioni in un contesto di crisi demografica.

Un appuntamento al buio organizzato dal governo, una location romantica, giochi per conoscersi e un premio in denaro per chi decide di sposarsi. Potrebbe sembrare la trama di un reality, ma in Corea del Sud è diventata una delle strategie messe in campo per affrontare una delle crisi più difficili del Paese: il crollo delle nascite. Per cercare di invertire il declino demografico, alcune amministrazioni locali hanno iniziato a promuovere eventi dedicati ai single, con incontri organizzati e attività pensate per favorire la nascita di nuove coppie. Chi trova il partner giusto e arriva al matrimonio può ricevere incentivi economici che arrivano fino a circa 6. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Corea del Sud lo Stato ti cerca l’anima gemella e ti regala 6 mila dollari se poi c’è il matrimonio: la strategia sorprendente contro la crisi delle nascite

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North Korea Become Nuclear Power: Should South Korea Become a Nuclear Power

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