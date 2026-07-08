Tormento è tornato e ci ha portato il suo Antidoto «ai tempi che stiamo vivendo», un EP di 7 tracce che spazia dall’R&B e la musica black, a rock, soul e afrobeats, e nelle collaborazioni coinvolge diverse generazioni della scena urban da Noyz Narcos ad Ernia, Rkomi, Junior K, Eiemgei e Gaia, e poi Sayf, Promessa, Leslie Sackey e WADO. Antidoto è un progetto ricco dal punto di vista sonoro, quanto nell'intenzione, è un invito «a coltivare una passione, cosa che ti spinge a coltivare le tue energie in maniera positiva e quindi a crearti degli spazi sicuri in cui ti salvi dalla bordata di info da cui siamo bombardati tutti i giorni», spiega.... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In conversazione con Tormento, pioniere dell’hip hop proiettato nel futuro

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