Impianti di depurazione | la Quarta Commissione avvia l’esame

Notizia in breve

La Quarta Commissione ha avviato l’esame della nuova proposta di legge regionale sugli impianti di depurazione. La discussione riguarda le norme per l’autorizzazione e la gestione degli impianti. La proposta mira a modificare le procedure attuali e a definire nuovi criteri di controllo. La Commissione ha ascoltato i rappresentanti di enti e associazioni di settore. La discussione proseguirà con ulteriori audizioni e approfondimenti.