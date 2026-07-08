Impianti di depurazione | la Quarta Commissione avvia l’esame
La Quarta Commissione ha avviato l’esame della nuova proposta di legge regionale sugli impianti di depurazione. La discussione riguarda le norme per l’autorizzazione e la gestione degli impianti. La proposta mira a modificare le procedure attuali e a definire nuovi criteri di controllo. La Commissione ha ascoltato i rappresentanti di enti e associazioni di settore. La discussione proseguirà con ulteriori audizioni e approfondimenti.
della nuova proposta di legge regionale. Gli impianti di depurazione tornano al centro dell’attenzione istituzionale. La Quarta Commissione “Ambiente, lavori pubblici, infrastrutture, urbanistica, aree protette e parchi, edilizia, viabilità e trasporti, protezione civile”, presieduta dal Consigliere Sergio Ferrari, ha avviato l’esame della proposta di legge “Disposizioni in materia di gestione sostenibile delle acque reflue urbane, adeguamento degli impianti di depurazione e riuso delle acque reflue affinate”, presentata dal Consigliere Vincenzo Bruno. Il testo introduce un quadro aggiornato e coerente con le più recenti normative europee, dal Regolamento (UE) 2020741 alla Direttiva (UE) 20243019. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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