Immissioni in ruolo docenti 2026 la scelta delle province va compilata solo dai vincitori o anche dagli idonei?

Per le immissioni in ruolo dei docenti nel 2026, si apre il dubbio sulla compilazione della scelta delle province. La domanda riguarda se questa operazione debba essere effettuata solo dai vincitori o anche dagli idonei. La procedura, attualmente in corso, è stata avviata dall’ufficio regionale lombardo, che ha aperto i primi turni in attesa della pubblicazione del contingente. La fase prosegue con le scelte dei candidati coinvolti.

Immissioni in ruolo docenti 2026: la procedura entra nel vivo, USR Lombardia ha aperto i primi turni nelle more della pubblicazione del contingente. La risposta ad un quesito inviato a email protected La scelta delle province va compilata solo dai vincitori o anche dagli idonei? La domanda va presentata da tutti coloro che sono stati convocati in quel turno. I candidati convocati troveranno infatti il form su Istanze on line e riusciranno ad accedervi, perché inseriti nel turno aperto. In uno stesso turno potrebbero essere convocati quindi sia vincitori sia idonei (per i concorsi PNRR entro il 30% dei posti a bando). Analizziamo la convocazione dell’USR Lombardia: in questo caso è solo ai vincitori per tutti i concorsi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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IMMISSIONI IN RUOLO 2026/27: AVVIATA LA FASE 1! SCELTA PROVINCIA E TUTORIAL COMPLETO DELLISTANZA

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