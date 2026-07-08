Julián Illanes è stato ufficialmente annunciato come nuovo giocatore dell'Arezzo, rafforzando la difesa della squadra. La presentazione è avvenuta ieri, dopo quella dei portieri e l'annuncio di Mena Martinez, lunedì. L'acquisto di Illanes è stato accolto con entusiasmo dal club.

di Luca Amorosi Se lunedì è stato il giorno della presentazione dei nuovi portieri e dell’annuncio di Mena Martinez, ieri è stato quello dell’ufficialità di Julián Illanes. Il difensore centrale era già ad dal raduno, ha effettuato i primi allenamenti con la squadra lunedì, ha sostenuto le visite mediche di rito e ieri mattina è uscito il comunicato ufficiale della società amaranto. Dopo tre stagioni in forza alla Carrarese, si lega al Cavallino fino al 30 giugno 2029. Illanes è argentino ma con passaporto italiano: nato a Cordoba nel 1997, è cresciuto nell’Argentinos Juniors prima di approdare in Italia grazie alla Fiorentina, dove ha giocato nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

© Sport.quotidiano.net - Illanes va a rinforzare la difesa dell’Arezzo: "Grande entusiasmo per questa avventura"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Porta e difesa, Cutolo puntella l’Arezzo da B. Bucchi sorride: Ceccherini e Illanes alle firmeIl portiere e il difensore sono stati ufficialmente annunciati dalla società, con firme già depositate.

Due mattoni per l’Arezzo: sulla destra arriva il futuro, in mezzo alla difesa c’è IllanesIl mercato dell’Arezzo si arricchisce con due nuovi acquisti: un giovane difensore e un centrocampista esperto.