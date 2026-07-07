Il mercato dell’Arezzo si arricchisce con due nuovi acquisti: un giovane difensore e un centrocampista esperto. Il difensore, di prospettiva, si aggiunge alla rosa per rafforzare la linea arretrata, mentre il centrocampista con esperienza fornisce stabilità. La società ha scelto di puntare su un mix di giovani e giocatori affidabili, evidenziando questa strategia nel mercato attuale. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli contrattuali o sulle provenienze dei nuovi elementi.

Il mercato amaranto continua a prendere forma e stavolta arrivano due innesti che fanno capire bene quale strada abbia scelto la società: giovani di prospettiva da una parte, certezze dall’altra. Due pezzi diversi, ma perfettamente incastrabili nello stesso puzzle. Sulla fascia destra sbarca Marlon Mena Martínez, classe 2006, arrivato in prestito secco dal Parma. Uno di quei ragazzi che hanno fatto tutta la trafila in un settore giovanile tra i migliori d’Italia, cresciuto senza saltare tappe e pronto adesso a misurarsi con il calcio dei grandi. Fisico imponente, un metro e ottantotto, gamba, corsa e anche il vizio del gol, visto che nell’ultima stagione con la Primavera emiliana ha trovato due reti. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Due mattoni per l’Arezzo: sulla destra arriva il futuro, in mezzo alla difesa c’è Illanes

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