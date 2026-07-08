Il valore della superficie nell’architettura contemporanea | la firma di Ceramiche Keope
Un'azienda italiana produttrice di ceramiche ha annunciato il lancio di una nuova linea di piastrelle che mette in evidenza l’uso della superficie come elemento distintivo. La collezione combina tecniche tradizionali con innovazioni moderne, offrendo materiali destinati a spazi residenziali e commerciali. La presentazione è avvenuta in un evento dedicato, con esposizione di campioni e dettagli tecnici sulla lavorazione e i materiali utilizzati.
La capacità di innovare senza perdere il legame con la tradizione rappresenta uno degli elementi che hanno reso l’industria ceramica italiana un punto di riferimento internazionale. Dietro ogni superficie, infatti, convivono ricerca tecnologica, competenze produttive e una profonda conoscenza dei materiali, fattori che consentono di rispondere alle richieste di un settore in continua evoluzione. Ceramiche Keope interpreta questa visione attraverso un percorso che coniuga sviluppo industriale, attenzione progettuale e qualità manifatturiera, dando vita a collezioni in gres porcellanato destinate ad accompagnare i più diversi linguaggi dell’architettura contemporanea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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