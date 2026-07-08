Il valore della superficie nell’architettura contemporanea | la firma di Ceramiche Keope

Notizia in breve

Un'azienda italiana produttrice di ceramiche ha annunciato il lancio di una nuova linea di piastrelle che mette in evidenza l’uso della superficie come elemento distintivo. La collezione combina tecniche tradizionali con innovazioni moderne, offrendo materiali destinati a spazi residenziali e commerciali. La presentazione è avvenuta in un evento dedicato, con esposizione di campioni e dettagli tecnici sulla lavorazione e i materiali utilizzati.