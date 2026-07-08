Un temporale lunedì pomeriggio ha causato danni nel territorio, con alberi abbattuti e strade allagate. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 56 chilometri orari e sono caduti 18 millimetri di pioggia in circa trenta minuti. La protezione civile è intervenuta per rimuovere gli ostacoli e ripristinare la viabilità, mentre alcune intersezioni sono state invase dall’acqua. Nessun dato di feriti o danni più gravi è stato comunicato.

Temporale di lunedì pomeriggio, il Comune conta i danni. Raffiche di vento a 56 chilometri l’ora, 18mm d’acqua caduto in poco più di 30 minuti, hanno causato qualche problema sul territorio, tanto che la protezione civile è dovuta intervenire per ripristinare viabilità e lasciar sfogare l’acqua che aveva invaso qualche incrocio. "Al lavoro – ha detto l’assessore alla protezione civile, Lorenzo Tomassoli – i volontari della Racchetta e dell’Humanitas, gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Mastursi. Abbiamo effettuato i primi interventi già lunedì sera, ma stamani (ieri ndr) i volontari sono tornati sul territorio per mettere mano ad altre piccole emergenze". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il temporale ha lasciato il segno. Alberi caduti e allagamenti

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Severe Storm Strikes Central Java! Semarang and Kendal Hit by Powerful Winds and Torrential Rain

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