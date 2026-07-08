il sindaco spiega ai cittadini i contenuti del piano urbanistico

A Santarcangelo sono iniziati incontri pubblici per illustrare il nuovo Piano urbanistico generale (Pug), approvato dalla Giunta comunale. Il sindaco ha spiegato ai cittadini i principali contenuti del piano durante le riunioni. Le assemblee si svolgono in diversi quartieri e sono aperte alla partecipazione pubblica. La discussione riguarda le modifiche alle aree residenziali, commerciali e industriali, con particolare attenzione alle nuove regolamentazioni urbanistiche.

Prende il via a Santarcangelo il ciclo di incontri pubblici dedicati alla nuova proposta di Piano urbanistico generale (Pug) da poco approvato dalla Giunta comunale. Il primo appuntamento si terrà lunedì prossimo (ore 18) al Supercinema: un momento chiave per illustrare i contenuti del Piano e offrire ai cittadini gli strumenti per una partecipazione consapevole. All’incontro parteciperanno il sindaco Filippo Sacchetti, l’assessora alla Pianificazione urbanistica Angela Garattoni, che illustrerà i principi della nuova disciplina e l’architetta Elena Farnè, che ripercorrerà il percorso partecipativo che ha guidato l’elaborazione del Pug. La responsabile dell’ufficio di piano Silvia Battistini ne spiegherà poi dettagli tecnici, mentre il progettista Carlo Santacroce interverrà sulle grandi e piccole trasformazioni urbane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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