Piano urbanistico le opposizioni diffidano il sindaco Ancisi | Si tratta di un documento illegittimo
Il dibattito sul Piano urbanistico generale (Pug) si intensifica in consiglio comunale, dove martedì 26 maggio si avvierà la discussione per l’adozione del documento. La discussione arriva a quasi quattro anni dalla prima approvazione, avvenuta nel gennaio del 2022 durante la precedente amministrazione. Le opposizioni hanno diffidato ufficialmente il sindaco, ritenendo il Piano illegittimo. La fase decisionale si inserisce in un percorso che coinvolge diverse forze politiche e amministrative, con un confronto acceso sulla validità del piano.
Il confronto sul Piano urbanistico generale (Pug) si accende. Martedì 26 maggio si apre in consiglio comunale la fase che porterà all'adozione del documento, dopo quasi quattro anni dalla sua prima assunzione, avvenuta nel gennaio del 2022 sotto la giunta De Pascale. Oggi a richiamare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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