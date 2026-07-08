Il Signore degli Anelli | perché La Caccia a Gollum rischia di rovinare la trilogia di Peter Jackson

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È stato annunciato un nuovo film intitolato “La Caccia a Gollum”, collegato alla trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Il film, che dovrebbe essere un prequel, ha suscitato critiche tra i fan e gli esperti, che temono possa alterare la coerenza della saga originale. La produzione è stata approvata senza il coinvolgimento diretto di Jackson, e alcuni ritengono che possa influire negativamente sulla qualità e sull’identità dell’universo cinematografico.