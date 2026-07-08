Il Signore degli Anelli | perché La Caccia a Gollum rischia di rovinare la trilogia di Peter Jackson
È stato annunciato un nuovo film intitolato “La Caccia a Gollum”, collegato alla trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Il film, che dovrebbe essere un prequel, ha suscitato critiche tra i fan e gli esperti, che temono possa alterare la coerenza della saga originale. La produzione è stata approvata senza il coinvolgimento diretto di Jackson, e alcuni ritengono che possa influire negativamente sulla qualità e sull’identità dell’universo cinematografico.
A quasi venticinque anni dall’uscita de La Compagnia dell’Anello, l’universo cinematografico di J.R.R. Tolkien si prepara a una svolta epocale. La trilogia originale de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson, considerata all’unanimità uno dei capolavori assoluti della storia del cinema, sta per subire il suo primo, vero “retcon” (una riconfigurazione della continuità narrativa). Il responsabile? L’attesissimo nuovo film Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, diretto da Andy Serkis e prodotto dallo stesso Jackson, previsto nelle sale per il 17 dicembre 2027. Nonostante il coinvolgimento del regista originale, la pellicola promette di stravolgere il modo in care abbiamo sempre guardato la saga principale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum - Official Casting Announcement Trailer
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