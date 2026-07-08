Il segretario alla garibaldina
Dopo l’elezione al vertice del Partito socialista italiano nel luglio 1976, il nuovo segretario ha dichiarato che non avrebbe ricoperto il ruolo temporaneamente. Subito dopo l’investitura, ha affermato che il partito non era nato da poco e non aveva intenzione di dissolversi a breve. La sua presa di posizione ha chiarito l’intenzione di mantenere una leadership stabile e duratura.
Apparve subito chiaro che Bettino Craxi, appena eletto al vertice del Psi, non sarebbe stato un segretario “a tempo”. Dopo l’investitura (16 luglio 1976) tenne a precisare che «non siamo nati ieri e non intendiamo morire domani». Guardava – ovviamente – al peso della tradizione politica che doveva rappresentare ma risultò evidente che la citazione andava riferita anche al ruolo che gli avevano affidato. Certo, al Psi serviva un traghettatore capace di tirarlo fuori subito da quel guazzabuglio di contraddizioni nelle quali si era cacciato da solo. Fino a quel momento, i dirigenti socialisti avevano puntato a un’alleanza organica con i comunisti di Enrico Berlinguer e, immaginando di trarvi beneficio nelle urne, provocarono la caduta del governo Moro. 🔗 Leggi su Panorama.it
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