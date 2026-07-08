il segretario alla garibaldina

Notizia in breve

Dopo l’elezione al vertice del Partito socialista italiano nel luglio 1976, il nuovo segretario ha dichiarato che non avrebbe ricoperto il ruolo temporaneamente. Subito dopo l’investitura, ha affermato che il partito non era nato da poco e non aveva intenzione di dissolversi a breve. La sua presa di posizione ha chiarito l’intenzione di mantenere una leadership stabile e duratura.