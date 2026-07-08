Un’atleta olimpionica ha visitato la Rsa Gandini di Poggibonsi, incontrando ospiti e personale. La nuotatrice, che ha compiuto 31 anni a giugno, sarà presente domani alle 15 nella struttura di via Giosuè Carducci. La visita è prevista per un appuntamento pubblico presso la residenza.

La campionessa di nuoto incontra gli ospiti e il personale della Rsa Dina Gandini di Poggibonsi. Lisa Angiolini, 31 anni compiuti il 29 giugno, sarà la protagonista domani alle 15 di un appuntamento nei locali della struttura di via Giosuè Carducci a Poggibonsi. Un pomeriggio di confronto anche di carattere generazionale in un appuntamento pubblico, aperto a tutti, durante il quale Lisa Angiolini, poggibonsese, tesserata per la Virtus Buonconvento, allenata da Gianluca Valeri e in forza all’Arma dei Carabinieri, racconterà il suo percorso di atleta di caratura internazionale, partita da Poggibonsi per raggiungere traguardi rilevanti in vasca soprattutto nella specialità della rana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il saluto della campionessa. L’olimpionica Angiolini in visita alla Rsa Gandini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, il Papa in visita alla Pontificia Accademia Ecclesiastica: l'arrivo e il saluto ai fedeliIl Papa Leone XIV si è recato alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, situata in piazza della Minerva a Roma.

Sono entrata in una Rsa a fare visita a una persona cara e l’ho trovata legata alla carrozzinaUna visitatrice ha trovato una persona assistita in una Rsa legata alla carrozzina.