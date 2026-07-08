il ritorno dei pick up americani

Un pick-up americano è stato coinvolto in un incidente questa mattina in una zona industriale. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si è scontrato con un altro mezzo durante una manovra di svolta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato il conducente all’ospedale per alcune ferite lievi. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti.

Non esiste nulla di più Americano del pick-up. Veicolo da trasporto per antonomasia, si è dimostrato la scelta preferita da milioni di automobilisti per la sua versatilità di utilizzo. Utile in un territorio vasto, dove le strade sono ampie e spesso dritte e la società è esclusivamente motorizzata. Una formula che ha funzionato oltreoceano, e che in Europa ha un suo pubblico.RitornoDevono vederne l'opportunità i vertici di General Motors, che hanno deciso di riportare nel Vecchio Continente i marchi Chevrolet e Cadillac. Lo "sbarco" sarà impegno della divisione General Motors Specialty Vehicles (GMSV), costituita per esportare veicoli premium in ben otto mercati. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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