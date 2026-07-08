Il primo numero storico di Dylan Dog, con storie di Zerocalcare e Shintaro Kago, è uscito in edicola il 29 luglio. La pubblicazione segna un evento particolare, con un ritardo strategico rispetto alle date previste. La serie rappresenta un’inedita combinazione di autori e generi, attirando l’attenzione dei lettori. La pubblicazione è stata annunciata con due puntate, senza ulteriori dettagli sui motivi del ritardo.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Se non è divieto di incontro ci va a un millimetro. La premier arriva in tailleur-pantalone nero al ricevimento-cena sociale dei leader, alla vigilia del vertice Nato di Ankara, quasi all’ultimo momento, evitando così di incrociare il litigioso Trump. Mai ritardo fu più strategico e per nulla casuale. A cena, però, i due si ritrovano allo stesso tavolo, con l’ospite Erdogan, il presidente francese, il premier inglese e il cancelliere tedesco e rispettive consorti. Il turco li ha voluti tutti insieme per tentare di ricomporre i rapporti tra Washington e gli alleati. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Il ritardo strategico di Meloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pechino, miliardi PNRR e caso cittadinanza | Mar 19 mag

Notizie e thread social correlati

Meloni a Brescia: l’agricoltura è un asset strategico per il PaeseDurante un evento a Brescia, una rappresentante del governo ha sottolineato che l’agricoltura rappresenta un settore fondamentale per il Paese.

Meloni: l’Europa deve rivedere il rapporto strategico con IsraeleIl governo italiano chiede all’Europa di rivedere il rapporto strategico con Israele.

Temi più discussi: Il ritardo strategico di Meloni; Vertice di Meloni con Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del summit Nato. Gli Usa: Alcuni in ritardo sul 5% per la difesa; Summit Nato, Trump attacca ancora gli alleati: Meloni mi piace ma non c’è stata per noi sull’Iran; Il sultano è Trump: Erdogan punta alla vendita di F-35.

L'arrivo in ritardo, la cena allo stesso tavolo e il video per ostentare distanza: la nuova strategia di Meloni con TrumpIl presidente Usa sbarca ad Ankara per il vertice dell'Alleanza. Il nuovo affondo: deluso da Italia, Francia e Germania, volevo metterli alla prova... La premier non abbassa la guardia ... avvenire.it

Vertice Nato ad Ankara, Meloni mantiene la linea dura: Non sarà gelida, di piùGiorgia Meloni affronta il vertice Nato ad Ankara con una strategia condivisa con Erdogan, mantenendo aperto il dialogo con lo staff americano e senza replicare alle provocazioni di Trump. notizie.it