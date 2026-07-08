Il Premio Strega è sempre più campano | da Benevento a Napoli l’arte firma il premio

Stasera a Roma, in Piazza del Campidoglio, sarà annunciato il vincitore dell’ottantesima edizione del Premio Strega. La cerimonia si svolge in un contesto che vede un legame crescente con la regione Campania, con riferimenti che richiamano il territorio, come Napoli e Benevento. Il premio, che si svolge annualmente, è uno degli eventi letterari più importanti in Italia. La manifestazione si tiene tradizionalmente a Roma, dove si conclude la fase di selezione e si annuncia il risultato.

Tempo di lettura: 2 minuti Manca pochissimo. Stasera 8 luglio, in Piazza del Campidoglio a Roma, verrà proclamato il vincitore dell’ottantesima edizione del Premio Strega. Ma già da giorni la Campania ne è protagonista assoluta. La tradizione parte da Benevento, da dove il 3 giugno scorso, al Teatro Romano sono stati annunciati i sei finalisti. La città che ospita il museo aziendale della Strega Alberti conferma il suo legame storico con il premio più prestigioso della letteratura italiana. Quest’anno la Campania firma anche l’oggetto simbolo della serata. I riconoscimenti per i finalisti sono stati, infatti, progettati e realizzati dagli studenti del Biennio Specialistico di Editoria, Illustrazione e Fumetto dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, guidati dalle professoresse Enrica D’Aguanno e Daniela Pergreffi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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