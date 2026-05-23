premio strega 2026 a benevento la proclamazione dei finalist

A Benevento si terrà la presentazione dei candidati e la proclamazione dei finalisti del Premio Strega 2026. L’evento sarà condotto da Stefano Coletta, direttore del Coordinamento Generi Rai, e sarà diretto da Renato Giordano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Siamo lieti di annunciare che anche quest’anno la conduzione della “Presentazione dei candidati e proclamazione dei Finalisti al Premio Strega 2026” sarà condotta da Stefano Coletta, Direttore Coordinamento Generi Rai, per la regia di Renato Giordano. L’organizzazione di Fondazione Benevento Città Spettacolo informa che mercoledì 27 maggio, dalle ore 18:00, saranno disponibili gli inviti al pubblico per assistere all’evento in programma il 3 giugno alle ore 18:30. Gli inviti gratuiti saranno disponibili presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele” – Corso Garibaldi, 82100 Benevento BN. Per il rilascio degli inviti non è consentito effettuare prenotazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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