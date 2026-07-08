A Torrano, mentre si stanno rifacendo il ponte sul torrente Mezzemola, il paese organizza una rassegna chiamata “L’Estate del Ponte”. La manifestazione è promossa dalla Cooperativa di Comunità ‘Torrano Domani’ e dal Circolo Arci locale. La rassegna si svolge in paese e si svolge in concomitanza con i lavori di ricostruzione, che hanno reso temporaneamente accessibile la frazione attraverso una strada alternativa.

Mentre rifanno il ponte, Torrano si fa ponte. Nasce da questa idea “L’Estate del Ponte“, rassegna organizzata dalla Cooperativa di Comunità ‘Torrano Domani’ e dal Circolo Arci della frazione di Pontremoli oggi raggiungibile attraverso una strada alternativa a causa dei lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Mezzemola. "In un momento in cui la viabilità è un po’ meno semplice, Torrano sceglie di trasformare una difficoltà in occasione di incontro", sottolinea Maurizio Rossi, vicepresidente della cooperativa. "Ecco allora che il ponte moltiplica i suoi significati: non più solo un’infrastruttura da riaprire, ma un simbolo di relazione tra memoria e futuro, tra generazioni diverse, tra chi vive il paese da sempre e chi ha scelto di arrivare, fermarsi e integrarsi in una comunità in movimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’ponte’ di Torrano. Rassegna in paese per superare l’emergenza viabilità

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