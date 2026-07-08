Il piano di Trump su Gaza avanza nel vuoto lasciato dall’Europa

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato progressi nei piani riguardanti Gaza, nonostante le critiche rivolte a lui. Le dichiarazioni indicano che, a livello ufficiale, si stanno adottando misure volte a migliorare la situazione nella regione. Tuttavia, la comunicazione avviene senza un coinvolgimento diretto delle istituzioni europee, che sembrano lasciare spazio alle azioni americane. Questa discrepanza tra parole e coinvolgimento internazionale caratterizza l’attuale strategia sulla questione.

Una volta che si è ribadito e confermato tutto quanto di peggio si può pensare e dire di Donald Trump, resta però un dato di fatto: a parole, a Gaza e per Gaza, i passi per la pacificazione li sta facendo il presidente statunitense. Il resto del mondo si indigna, ma colpevolmente latita, si occupa di altro, soprattutto di principi teorici di diritto internazionale. Tutti bravi a denunciare le violenze, tutti bravi, i giornalisti in prima fila, a ridicolizzare giustamente il Board of Peace e a prenderne le distanze, ma intanto l’Onu non fa nulla – tranne prendere atto che settanta suoi funzionari dell’Unrwa erano militanti di Hamas e quindi... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Donald Trump dévoile son plan pour Gaza dans une vidéo digne d'Hollywood

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