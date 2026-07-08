Il progetto del nuovo carro armato Panther per l’Esercito italiano prevede tempi di realizzazione più lunghi e minori investimenti. Il governo ha deciso di rallentare i lavori e di ridurre i fondi disponibili, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa. Il programma, che coinvolge le aziende Leonardo e Rheinmetall, continuerà con un approccio più cauto, puntando a contenere le spese.

Il governo italiano rallenta il nuovo MBT ( Main Battle Tank ) per l’Esercito Panther che dovrà essere costruito da Leonardo e Rheinmetall. Come riportato dal Sole 24 Ore, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato lunedì sei luglio che “il programma sui carri armati va avanti in modo ragionato” ma con un taglio dei costi. “Mi spiace ci sia una spinta che viene dalla parte industriale” ma “capisco che ci sia stato qualche disturbo per il fatto che il ministro ha voluto un’analisi più concreta e ha tagliato del 18% i costi: sono contento di averlo fatto perché sono soldi dei cittadini ma ragionando e ritardando il programma lo abbiamo fatto perché ci sembrava che i costi fossero eccessivi”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il nuovo tank Panther per l’Esercito italiano: tempi più lunghi e meno soldi, il Governo frena

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IL NUOVO CARRO ARMATO ITALIANO è STATO SVELATO

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