Il nuovo singolo di Grace Anomalia in anteprima
La cantautrice milanese, che di recente ha aperto il concerto di Vasco a Olbia, lancia il suo nuovo singolo dedicato all'importanza del "seguire la propria strada". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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L'arco del personaggio di Grace è diverso nel libro e nel film reddit