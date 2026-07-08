Il nuovo singolo di Grace Anomalia in anteprima

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La cantautrice milanese, che di recente ha aperto il concerto di Vasco a Olbia, lancia il suo nuovo singolo dedicato all'importanza del "seguire la propria strada". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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