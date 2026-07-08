Nel centro di Tremezzina, un'area abbandonata da anni sta per essere riqualificata. È iniziata la bonifica del sito e sono stati avviati i lavori di demolizione delle strutture esistenti. I proprietari dell’area hanno dato il via alle operazioni necessarie per la realizzazione di un nuovo complesso alberghiero. La fase attuale prevede l’eliminazione delle parti deteriorate e la preparazione del terreno per le future costruzioni.

Un comparto fatiscente, abbandonato ormai da decenni nel cuore di Tremezzina, si prepara a cambiare volto. Il progetto che porterà alla nascita di una nuova struttura alberghiera è ormai entrato nella sua fase operativa con l’avvio del piano di bonifica e le prime demolizioni, decise dai proprietari del cantiere. "L’intero iter è stato lineare e pubblico – precisa il sindaco Mauro Guerra (nella foto) – il piano è stato adottato e pubblicato qualche anno fa, superando un approfondito confronto e il periodo per la presentazione delle osservazioni, durante il quale non ne è pervenuta nessuna. Successivamente si è arrivati all’approvazione definitiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo albergo. Via a bonifica e demolizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

VIDEO | Ex Lavatoio di Giostra, bonifica e demolizioni: oltre l’80% dell’area liberataNell’ex Lavatoio di Giostra, oltre l’80% dell’area è stato liberato grazie a lavori di bonifica e demolizione.

Sanità, riprese le demolizioni nell’area ex terme stabiesi: lì sorgerà il nuovo ospedale di CastellammareQuesta mattina sono riprese le demolizioni nell’area delle ex Terme Stabiesi, dove sorgerà il nuovo ospedale.

Temi più discussi: Il nuovo albergo. Via a bonifica e demolizioni; In Piazza Pezzana il nuovo Hotel de La Ville e il restyling dello spazio pubblico; The Carlton Milano, il nuovo hotel che apre le porte della Milano più segreta; Ponte di Legno, l’hotel da 100 milioni supera l’esame del paesaggio.

Ladispoli, via libera al piano per Punta di Palo: albergo, commercio, sport e un nuovo parco urbano ilfaroonline.it/2026/07/03/lad… #news #notizie #cronaca x.com

Il nuovo albergo. Via a bonifica e demolizioniUn comparto fatiscente, abbandonato ormai da decenni nel cuore di Tremezzina, si prepara a cambiare volto. Il progetto che ... ilgiorno.it

Terme a Castellammare, al via la demolizione: nasce il nuovo ospedaleLa tettoia di quella che era la pensilina di ingresso dell’albergo delle Nuove Terme va giù ai primi colpi. Una pietra alla volta la ruspa fa poca fatica, la struttura è fatiscente e basta poco perché ... ilmattino.it