Un giudice ha deciso di mettere fine a un corteggiamento tra un anziano e una donna, dopo che quest’ultima aveva regalato al nonno un braccialetto. La vicenda, raccontata con toni ironici, riguarda un episodio in cui il legame tra i due si è concluso con una decisione legale. La notizia si inserisce in un quadro di fatti reali, evidenziando come, a volte, anche semplici gesti possano portare a conseguenze legali.

Questo articolo usa l’ ironia per commentare fatti reali C’è chi invecchia leggendo il giornale, chi curando l’orto, chi facendo due passi al circolo. Poi c’è chi, evidentemente, decide di trasformare il vicinato in una puntata giudiziaria di quelle che fanno rimpiangere pure le riunioni di condominio. La vicenda arriva dall’Altotevere e approda fino a Sansepolcro, dove un uomo di 75 anni è finito nei guai con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una giovane vicina di casa di 28 anni. Per lui sono scattati il divieto di avvicinamento e l’obbligo del braccialetto elettronico. Prima erano stati disposti anche i domiciliari, poi revocati con una misura diversa ma sempre abbastanza chiara: stare lontano. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il nonno col braccialetto: quando il corteggiamento finisce dal giudice

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