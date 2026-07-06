Il Napoli sta valutando un possibile ritorno su Federico Gatti, un difensore molto apprezzato dall’allenatore della Juventus. La società partenopea ha riacceso l'interesse per il giocatore, che potrebbe entrare in una trattativa con i bianconeri. Inoltre, si parla di un possibile ruolo chiave per il centrocampista Lobotka in questa operazione. La trattativa potrebbe rappresentare un cambio di strategia tra le due squadre, con il nome di Gatti al centro di un affare inaspettato.

Un asse di mercato inatteso tra Napoli e Juventus, e al centro c’è Gatti. Il Napoli è tornato a monitorare con attenzione Federico Gatti, profilo molto gradito ad Allegri. Secondo quanto riferisce Tuttosport, dopo il mancato arrivo di Mario Gila gli azzurri hanno riaperto i contatti per il difensore, con l’obiettivo di capire richieste e formule possibili. Napoli su Gatti: prezzo e formula. Il nodo, come sempre, è il prezzo. La Juventus valuta Gatti intorno ai 25 milioni, e l’ipotesi del prestito — che sarebbe la formula gradita al Napoli — viene considerata difficile. Il difensore, dal canto suo, teme di giocare meno del previsto: “Il rischio è che possa giocare meno di quanto sente di meritare”, scrive Tuttosport, uno scenario che ha già attirato diversi club di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli-Juventus, possibile affare a sorpresa: gli azzurri tornano su Gatti per Allegri, e Lobotka può diventare la chiave

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Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A

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