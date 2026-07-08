Il 8 luglio, sulla passerella di Lama Monachile a Polignano, un concerto dell’orchestra della Città Metropolitana di Bari ha segnato l’apertura della 25ª edizione di Libro Possibile. La manifestazione, in programma fino al 11 luglio, si è inaugurata con un’esibizione musicale sul ponte. La rassegna include vari eventi e incontri, con la partecipazione di diversi autori e relatori, tutti inseriti nel tema “Discorso all'umanità”.

Con le note sul ponte di Lama Monachile dell’orchestra della Città Metropolitana di Bari si è aperta, nella serata dell'8 luglio, a Polignano la XXV edizione del Libro Possibile, in programma sino a sabato 11 luglio. All'inaugurazione presente anche il governatore pugliese Antonio Decaro. Sul palco, tra gli altri, il filosofo, psicoanalista e accademico Umberto Galimberti, uno degli intellettuali più influenti nel dibattito culturale italiano con "L'incerto confine tra ragione e follia"; la scrittrice Gabriella Genisi, diventata famosa per i romanzi di Lolita Lobosco, con "Come la rosa" presentata dal sindaco di Bari, Vito Leccese; Giorgio Perinetti e Michele Pennetti (capo della redazione barese del Corriere della Sera) con "Quello che non ho visto arrivare. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Il Libro Possibile, un concerto sul ponte dà il via alla 25esima edizione. Tutti i nomi che prenderanno parte al «Discorso all'umanità»

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