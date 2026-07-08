Paratici e Goretti stanno cercando di risolvere la situazione legata a Koleosho, dopo aver concluso la trattativa per Dragusin. La questione Koleosho viene descritta come un “intrigo” e una “montagna russa”, spingendo i dirigenti viola a voler uscire al più presto da questa operazione. La trattativa per Dragusin è stata archiviata con successo, ma ora l’attenzione si sposta sulla definizione dell’affare Koleosho.

Archiviata con successo la trattativa lampo per Dragusin, Paratici e Goretti si sono rimessi al lavoro per capire i margini dell’operazione Koleosho, una sorta di montagna russa dalla quale i dirigenti viola vogliono scendere prima possibile. L’affare, in standby per una decina di giorni, sembrava al punto di svolta con il sì dell’esterno al progetto della Fiorentina. Tutto fatto? Pareva. Invece no. Perché lunedì è stata la giornata del rilancio del Paris Fc, che lo ha avuto in prestito e che vuol riprenderlo a titolo definitivo. Francesi che si spingono fino ai 15 milioni, Fiorentina ferma a 10 più un paio di bonus. Un po’ di differenza c’è, ma ieri dal Viola Park filtrava l’intenzione di non rilanciare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il lavoro sulle fasce. Tutto fatto. Anzi, no. Koleosho è un intrigo. Linea dura di Paratici

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