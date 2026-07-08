Mauro Pardini, viareggino, un lavoro alla Misericordia come direttore del cimitero monumentale della Confraternita, una passione per la cultura, per l’arte, è uno storico dell’arte, ama la musica e come ogni viareggino che si rispetti ama Puccini, il concittadino che ha proiettato la città in un orizzonte mondiale "E’ il vicino della porta accanto di ciascuno di noi", dice del maestro, scherzando, lo stesso Pardini. Mauro Pardini, carattere schivo, è un profondo conoscitore della vita del maestro torrelaghese. La sua cultura e la sua passione per Giacomo Puccini gli hanno fatto realizzare un sogno, un sogno d’oltreoceano. E’ stato stato scelto da Deborah Burton, professoressa associata alla Boston University, per realizzare la regia della Turandot, l’opera incompiuta del maestro che sabato 18 alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lavoro di Mauro Pardini: "Turandot dal finale inedito si avvale della mia regia"

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